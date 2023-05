Wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd odsyłający częściowo kontynuował postępowanie główne - orzekł w środę TSUE w Luksemburgu.

"Sąd odsyłający może prowadzić czynności procesowe, które uważa za niezbędne, takie jak gromadzenie dowodów, które nie uniemożliwiają mu zastosowania się do udzielonej następnie przez Trybunał odpowiedzi" - uściślił Trybunał.

Sprawa, w której orzekał, dotyczyła Bułgarii, gdzie prokuratura oskarżyła dwóch inspektorów policji o korupcję. Jeden z nich sprzeciwił się przyjętej przez prokuraturę kwalifikacji prawnej rozpatrywanych czynów jako korupcji. Sąd bułgarski, do którego wpłynęły akty oskarżenia, rozważa, czy przysługuje mu uprawnienie do zmiany kwalifikacji rozpatrywanego przestępstwa bez uprzedniego poinformowania o tym oskarżonego. Zwrócił się w związku z tym do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Sąd bułgarski zastanawia się ponadto, czy powinien zawiesić postępowanie główne w całości do czasu otrzymania od Trybunału odpowiedzi, czy też może nadal rozpoznawać sprawę, w szczególności w celu dalszego gromadzenia dowodów. Nie wyda on przy tym żadnego orzeczenia co do istoty sprawy przed otrzymaniem tej odpowiedzi. Wystąpił zatem do Trybunału z kolejnym wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w celu wyjaśnienia tej drugiej kwestii.

W środowym wyroku Trybunał stwierdził, że "prawo Unii nie stoi na przeszkodzie temu, by sąd krajowy, który wystąpił do niego z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, zawiesił postępowanie główne jedynie w odniesieniu do aspektów tego postępowania, na które odpowiedź Trybunału może mieć wpływ".

"Zachowanie skuteczności (effet utile) postępowania prejudycjalnego nie staje się bowiem praktycznie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione przez przepis krajowy, który zezwala – między dniem skierowania wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym a dniem, w którym Trybunał udziela odpowiedzi – na kontynuowanie postępowania głównego w celu prowadzenia czynności procesowych. Chodzi o czynności, które sąd odsyłający uważa za niezbędne, i które dotyczą aspektów niezwiązanych z przedstawionymi pytaniami, czyli czynności procesowe, które nie mogą uniemożliwić sądowi odsyłającemu zastosowania się, w ramach sporu w postępowaniu głównym, do odpowiedzi Trybunału" - zaznaczył TSUE.

Ponieważ wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym może zostać skierowany do Trybunału nawet na wczesnym etapie postępowania głównego, sąd odsyłający powinien mieć możliwość, w oczekiwaniu na odpowiedź na ten wniosek, kontynuowania postępowania w zakresie takich czynności procesowych - wyjaśnił Trybunał Sprawiedliwości.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ mms/