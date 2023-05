Przeszukanie laptopa i telefonów komórkowych należących do adwokata nie było środkiem nieproporcjonalnym w stosunku do celu, jakim jest walka z korupcją – wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej chorwackiego prawnika.

Sprawa dotyczyła postępowania karnego przeciwko adwokatowi finalnie skazanemu na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz roczny zakaz wykonywania zawodu za udział w aferze łapówkarskiej. W 2007 r. jego rozmowy telefoniczne były podsłuchiwane przez chorwacki odpowiednik Centralnego Biura Antykorupcyjnego, następnie policja przeszukała jego mieszkanie, kancelarię oraz samochód. Tymczasowo zajęła laptop oraz dwa telefony komórkowe, których zawartość została przeszukana. Wszystkie te środki podejmowano za zgodą sądu.

Adwokat uważał, że postępowanie w jego sprawie było sprzeczne ze standardami gwarantowanymi przez Europejską konwencję praw człowieka.

ETPC nie dopatrzył się jej naruszenia w odniesieniu do zarzutu niezgodności z prawem przeszukania laptopa i telefonów oraz nielegalnego wykorzystania uzyskanych w ten sposób dowodów. Uznał, że taka ingerencja w prawo do poszanowania prywatności i korespondencji miała podstawy w chorwackim kodeksie postępowania karnego. Zgodził się z rządem Chorwacji, że obecność sędziego śledczego i przedstawiciela izby adwokackiej w trakcie przeszukiwania laptopa i telefonów nie była wymagana – co innego, gdyby przeszukanie dotyczyło adwokata lub jego kancelarii. „Wspomniana ingerencja służyła również uprawnionemu celowi walki z korupcją i zapobieganiu przestępczości zorganizowanej i w danych okolicznościach nie była nieproporcjonalna do tego celu” – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Trybunał nie dopatrzył się pozbawienia skarżącego możliwości wglądu w akta. Skargę uznał jednak za zasadną w punkcie dotyczącym nieprzekazania obronie wniosków prokuratury. Stwierdził naruszenie przez Chorwację art. 6 par. 1 konwencji i nakazał jej zapłatę 1500 euro z tytułu szkód niemajątkowych i 1850 euro z tytułu kosztów.©℗

orzecznictwo