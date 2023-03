W ten sposób resort odpowiedział na postulat zgłoszony przez rzecznika praw obywatelskich. RPO zauważył, że przepisy procedury karnej zostały tak skonstruowane, że w pewnych konfiguracjach pozwany SP w procesach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz za stosowanie niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania jest reprezentowany przez prezesa sądu, który ma taką sprawę rozstrzygnąć. Zdaniem prof. Marcina Wiącka taki stan rzeczy budzi uzasadnione wątpliwości co do bezstronności zewnętrznej rozstrzygającego sprawę sądu. Chodzi o to, jak taka sytuacja jest postrzegana w odbiorze społecznym, w tym przez stronę dochodzącą odszkodowania lub zadośćuczynienia.

RPO zaproponował, aby w tego typu postępowaniach SP był reprezentowany przez wyspecjalizowany organ, jakim jest Prokuratoria Generalna RP.