Sprawa dotyczyła matki uczennicy obwinionej o to, że poprzez wysyłanie o różnych porach wiadomości poprzez dziennik elektroniczny dopuściła się wykroczenia w postaci dokuczenia, złośliwego niepokojenia nauczycieli i dyrekcji.

Reklama

Nauczycielki włączyły się do sprawy w charakterze oskarżycieli posiłkowych.

Art. 107 Kodeksu wykroczeń: Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Reklama

W klasie, do której uczęszczała córka kobiety, na lekcji języka angielskiego nauczycielka miała naruszyć nietykalność cielesną jednej z uczennic. Po tym zdarzeniu dzieci uczestniczyły w rozmowach z pedagogiem, z których sporządzono notatki. Miało również miejsce zebranie z rodzicami, z którego spisano protokół.

Obwiniona matka twierdziła, że jej córka inaczej zrelacjonowała przebieg zdarzenia z lekcji aniżeli wynika to z ww. dokumentów. Wobec tego kobieta, chcąc dociec prawdy, domagała się doręczenia jej zanonimizowanej kopii protokołu oraz odręcznych notatek powstałych podczas zebrania z rodzicami. W tym celu dzwoniła w czasie wakacji do szkoły, rozmawiając z nauczycielką, która zastępowała wówczas przebywającą na urlopie dyrektorkę. Na tym matka nie poprzestała. Wysłała również wiadomości do nauczycielek za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Kobieta jednak w żaden inny sposób nie kontaktowała się z pedagogami. Nie dzwoniła na ich prywatne numery telefonów, nie pisała SMS-ów czy e-maili.

Sąd w toku postępowania ustalił, że rodzic wysłał najwyżej po trzy wiadomości do każdej z nauczycielek, natomiast telefonicznie kontaktował się jedynie z osobami pełniącymi funkcje dyrektora i wicedyrektora szkoły. I to w okresie, kiedy realnie i faktycznie wykonywały one swoje funkcje, a nie w okresie ich urlopów czy zwolnienia lekarskiego.

Zdaniem sądu, matce nie sposób było zatem przypisać popełnienia zarzucanego jej czynu.

- Takie zachowanie obwinionej trudno uznać za wyczerpujące znamiona wykroczenia, skoro miało ono związek tylko i wyłącznie ze społeczną i publiczną funkcją oskarżycielek posiłkowych – czytamy w uzasadnieniu.

Sąd dodał również, że rodzic ma prawo wysyłać wiadomości za pośrednictwem e-dziennika, czy też składać skargi oraz wnioski, nawet jeżeli nie są one zasadne.

Wyrok Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 8 września 2022 r., II W 102/22