Między majem a wrześniem 2013 r. odbyła się seria demonstracji przeciwko planowi zagospodarowania przestrzennego, który zakładał budowę centrum handlowego nad parkiem Gezi, jedną z głównych zielonych przestrzeni Stambułu. Protest został zainicjowany przez ekologów i lokalnych mieszkańców, którzy byli przeciwni zniszczeniu parku, ale rozprzestrzenił się też na inne miasta tureckie, co doprowadziło do starć. 16 czerwca 2013 r., między godz. 7.15 a 7.20, policjant z elitarnego zespołu znanego jako Zet strzelał w kierunku Berkina Elvana, który znajdował się w pobliżu skrzyżowania ulic Gaziler i Mithatpaşa. Z relacji krewnych wynika, że chłopak szedł w tym czasie po chleb. Rannym zaopiekowali się cywile. Został on przewieziony do szpitala , gdzie pozostawał w śpiączce przez 269 dni. Zmarł 11 marca 2014 r. na skutek złamania czaszki skutkującego krwotokiem.