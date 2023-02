Reklama

Kodeks karny – zmiany 2023

Ustawa z 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw jest obszerną nowelizacją Kodeksu karnego, która prezentuje nową politykę karną, polegającą na podwyższeniu zagrożenia karą, przede wszystkim wobec sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej. Reforma przewiduje m.in.:

podniesienie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat;

likwidację osobnej kary 25 lat więzienia, wprowadzenie bezwzględnego dożywocia;

podwyższenie kar za pedofilię i gwałty, konfiskatę aut pijanym kierowcom;

podwyższenie kar za przyjmowanie łapówek;

podwyższenie z 12 do 15 lat więzienia górnej granicy kary za rozbój, a do 20 lat – za rozbój z użyciem broni;

podwyższenie z 15 do 20 lat więzienia górnej granicy kary za umyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Kodeks Karny. Nowe typy przestępstw

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadza również nowe typy przestępstw za czyny, które w części nie były karalne. Wejdą one jednak w życie dopiero 14 marca 2023 r.

Pierwszy z nich to przyjęcie zlecenia zabójstwa – zagrożone karą więzienia od 2 do 15 lat chyba, że przed wszczęciem postępowania karnego osoba ujawniła wobec organu powołanego do ścigania przestępstw osobę lub osoby zlecające zabójstwo oraz istotne okoliczności popełnionego czynu.

Kolejne to:

uchylanie się od naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – od 3 miesięcy do 5 lat więzienia;

nowy typ wymuszenia rozbójniczego, tj. wymuszenia mienia poprzez szantaż – od roku do 10 lat pozbawienia wolności (dotąd była tu mowa o zmuszaniu, za które groziła kara do 3 lat).

Wprowadza się również karalność przygotowania do zabójstwa, za które ma grozić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.