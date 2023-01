W czasie gdy Sejm zajmował się przepisami, które mają zakończyć klincz dotyczący środków z KPO, KRS postanowiła wyrazić opinię na temat projektu, który jeszcze w lutym ub.r. zaprezentowali posłowie Solidarnej Polski. Projekt w marcu przeszedł przez I czytanie i od tej pory słuch o nim zaginął. Zgodnie z jego założeniami odchudzony do 30 sędziów SN miałby stać się przede wszystkim „sądem prawa”. W tym celu kasacje i skargi kasacyjne stron postępowań rozpoznawałyby co do zasady sądy apelacyjne. Zamiast obecnych pięciu izb SN miałyby powstać dwie nowe: prawa prywatnego i prawa publicznego.