Minister sprawiedliwości co roku określa kwotę bazową, na podstawie której ustala się wysokość miesięcznej dotacji na działanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP). Zobowiązuje go do tego ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 945). Dotacja trafia z budżetu państwa do powiatów, które pokrywają z niej koszty działania punktów. To przede wszystkim wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, a w przypadku punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe - subwencje dla nich.