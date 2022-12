Z argumentami tymi nie zgodził się łódzki SO. Podkreślił, że sąd I instancji rozpoznał sprawę w składzie jednego sędziego na mocy art. 15zzzs1 tzw. specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2095 ze zm.). Zgodnie z nim w sprawach cywilnych w takim składzie orzeka się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Ratio legis tego przepisu było zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. SO podkreślił: „Nie sposób zgodnie z twierdzeniem apelującego uznać, że skład jednego sędziego nie gwarantuje rozstrzygnięcia spraw przez niezawisłe i niezależne sądy i tym samym pozbawia jednostkę prawa do sądu, w sytuacji gdy przepisy ustaw w znakomitej większości spraw zarówno cywilnych, jak i karnych określają taki właśnie skład sądu”.