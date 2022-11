Istotnym elementem projektu są zmiany dotyczące funkcjonowania gminnych zespołów interdyscyplinarnych. Należy do nich nie tylko wspomniane zwiększenie częstotliwości posiedzeń (teraz jest to raz na kwartał) oraz wprowadzenie szkoleń dla nowych członków, ale również określenie zasad zwoływania posiedzeń oraz wskazanie sposobu postępowania, gdy jest składana skarga na osobę wchodzącą w skład zespołu. Co więcej, udział w spotkaniach będzie obowiązkowy, a nieobecność trzeba będzie wcześniej zgłosić do przewodniczącego zespołu.