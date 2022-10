Zwiększeniu nadzoru nad notariuszami towarzyszy rozszerzenie ich kompetencji. Po pierwsze zyskają oni uprawnienia do dokonywania wpisów w księgach wieczystych (nabywca nieruchomości będzie mógł zdecydować, czy woli, by wpisu dokonał notariusz czy sąd), a także możliwość wydawania notarialnych nakazów zapłaty. Z tym że będzie to dotyczyło tylko roszczeń nieprzekraczających 75 tys. zł, o ile samo roszczenie będzie niesporne. W dodatku będzie musiało być potwierdzone jakimś dokumentem (np. urzędowym, zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem albo pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu). Po nadaniu takiemu nakazowi klauzuli wykonalności będzie on mógł być podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Natomiast sprzeciw dłużnika co do notarialnego nakazu będzie automatycznie powodował jego upadek i wówczas wierzyciel będzie i tak musiał dochodzić swojego roszczenia w sądzie.