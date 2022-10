To jest najciekawsze w tym wszystkim, bo w art. 67 par. 1 k.k.w. jest wprost powiedziane, że „kara pozbawienia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw”. Powstaje pytanie, czy ograniczenie prawa do kontaktów telefonicznych będzie go motywowało czy demotywowało. I dalej, chodzi też o wzbudzenie „w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa”. Czyli kara pozbawienia wolności ma mieć charakter resocjalizacyjny. Już w latach 70. XX w. podważono w pewnym stopniu sens resocjalizacji w izolacji, podawano w wątpliwość, że w izolacji można człowieka nauczyć życia w społeczeństwie. Jednakże, nawet jeśli zakwestionuje się resocjalizację jako opisaną przez pedagogikę formę oddziaływania wychowawczego, to nie straciła ona na znaczeniu, jeśli chodzi o wyposażenie skazanego w umiejętności i kompetencje w zakresie bezkonfliktowego funkcjonowania w społeczeństwie. Wszystkie do tej pory podejmowane działania zmierzały do tego, by ograniczyć liczbę osób w izolacji, np. przez stosowanie kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego oraz stworzenie takich warunków, żeby ludzie po wyjściu z zakładów karnych nie byli zdemoralizowani do tego stopnia, by szybko wrócić do więzienia. Tym bardziej że największa powrotność do przestępstw występuje po zastosowaniu kary pozbawienia wolności.