– To orzeczenia precedensowe, ale nie zaskakujące. To my występowaliśmy o tego typu stwierdzenie. Co prawda wyroki zapadły tylko w przypadku czterech spraw, ale liczymy na to, że ta linia orzecznicza zostanie utrzymana przez sądy i zaakceptowana przez inne organy. Już podejmujemy kroki, których celem jest zadbanie o interes miasta i warszawiaków – komentuje Tomasz Bratek, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.