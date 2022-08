Od końca listopada 2020 r. wobec sprawców przemocy domowej zastosowano 6 tys. nakazów opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do niego – poinformował Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, przy okazji przyjęcia przez rząd nowelizacji ustawy antyprzemocowej. Przypomnijmy, przyjęta ponad dwa lata temu nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 956) – zwana ustawą antyprzemocową – umożliwiła policji i Żandarmerii Wojskowej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób dotkniętych przemocą domową zastosowanie wobec sprawcy natychmiastowego nakazu opuszczenia mieszkania na 14 dni oraz zakazu zbliżania się przez ten czas do mieszkania, domu i ich najbliższego otoczenia. Złamanie nakazu i zakazu jest wykroczeniem, za które grozi do 5 tys. zł grzywny, kara ograniczenia wolności bądź areszt.

Środek stosowany przez mundurowych jest doraźny, o jego skróceniu lub wydłużeniu decyduje sąd w postępowaniu cywilnym. Pokrzywdzeni mogą zawnioskować o przedłużenie zakazu od czasu wygaśnięcia nakazów i zakazów nałożonych przez mundurowych do wydania prawomocnego orzeczenia sądu w tym zakresie. – Teraz wzmacniamy ochronę osób doznających przemocy przez kolejne ograniczenie prawa sprawcy przemocy do zbliżania się lub kontaktowania z ofiarą – podkreślał wiceminister Romanowski. Chodzi o wprowadzenie zakazów: zbliżania się do osoby na określoną odległość, kontaktowania się (bezpośrednio i za pomocą środków komunikacji elektronicznej), wstępu do określonych miejsc (np. zakładu pracy, szkoły , obiektów sportowych).