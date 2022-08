O tym, że zakwestionowana przez legnicki sąd norma może być niezgodna z ustawą zasadniczą, przekonany jest również RPO. Jego zdaniem art. 101 k.p.w. powinien zapewniać gwarancje proceduralne, o jakich mowa w art. 42 ust. 2 konstytucji. Przepis ten gwarantuje każdemu, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, prawo do obrony w znaczeniu materialnym (możliwość korzystania ze wszystkich prawnie dopuszczalnych środków obrony) oraz w znaczeniu formalnym (prawo do korzystania z obrońcy wybranego lub obrońcy przyznanego z urzędu). „Prawo do obrony jest fundamentalną zasadą procesu karnego oraz podstawowym standardem demokratycznego państwa prawnego” – podkreśla w swoim wystąpieniu do TK prof. Marcin Wiącek.