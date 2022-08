Z pięciu do ośmiu lat wzrośnie maksymalna kara pozbawienia wolności za spowodowanie zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Taka sama zmiana dotyczy sankcji za zanieczyszczenie wody lub powietrza w sposób istotnie obniżający ich jakość bądź zagrażający ludzkiemu życiu lub zdrowiu. Ostrzej mają też być karane czyny związane z gospodarką odpadami – za ich nielegalny przywóz z zagranicy sądy będą mogły teraz wymierzyć od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, a za składowanie i przetwarzanie odpadów w sposób zagrażający ludziom lub środowisku – od roku do 10 lat.