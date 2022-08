Skarżący, uczestnicząc w zjeździe skrajnie prawicowej partii AfD (Alternative für Deutschland), której jest członkiem, trzymał plakat z napisem „Kampanie nienawiści w Niemczech”. Po prawej stronie plakatu ukazana została żółta gwiazda Dawida z napisem „Żyd” i z podpisem „1933 do 1945”, po prawej zaś logo partii AfD z podpisem „2013 do ?”. Poster sugerował zatem, że prześladowania osób pochodzenia żydowskiego dokonywane za czasów hitlerowskich Niemiec – w tym Holocaust – są tym samym co rzekome represje i szykany ze strony władz Niemiec, jakim poddawana miałaby być dziś AfD jako formacja polityczna. Ten sam plakat skarżący umieścił na swoim koncie na Twitterze.