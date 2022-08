Przez prawie rok dane 33-letniego białostockiego dewelopera Karola Halickiego były ujawniane w związku ze złożonym przez niego wnioskiem formalnym do Urzędu Miasta Białystok. Pismo zostało pobrane przynajmniej kilkaset razy i było przesyłane do kilkunastu różnych instytucji. A jako że wniosek wywołał pewne kontrowersje w społeczności lokalnej, nadszarpnięte mogło zostać dobre imię biznesmena. Postanowił on więc pozwać urząd miejski.