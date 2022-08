Nigdy nie poczułem, bym był poddany mobbingowi, a pracowałem w niejednej redakcji, i to czasem pod presją dużego stresu. Mam nadzieję, że sam się go nigdy nie dopuściłem – a w zasadzie z prawnego punktu widzenia mam pewność, bo nawet jeśli ktoś poczuł się moim działaniem dotknięty, to raczej nie „długotrwale” ani „uporczywie”. Ale mógł się poczuć. Choć staram się przekazywać jasno uwagi do tekstu, a zdarzyło mi się też powiedzieć, że tekst jest zły. I nigdy nie sprawić wrażenia, że ta ocena dotyczy autora, a nie jego konkretnej pracy. Ale przecież wiem, że pisanie to nieco inne zajęcie niż, powiedzmy, produkcja cegieł. Wymaga (tak przypuszczam) włożenia więcej z siebie, a i cegłę łatwiej obiektywnie ocenić niż tekst. Zakładam, że autorzy obu wytworów dostarczają najlepsze, na co ich było w danym momencie stać, ale cegłę przynajmniej można przetestować pod kątem trwałości czy trzymania wymiarów. Ale jeśli ktoś poczuł się dotknięty, to mi przykro.