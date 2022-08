– Systemy sztucznej inteligencji są stosowane o wiele częściej, niż nam się wydaje. Są one już na tyle rozpowszechnione, że uregulowanie tego obszaru rzeczywiście jest potrzebne, również ze względu na ryzyko wykorzystywania SI do ingerencji w podstawowe prawa i wolności. Najlepiej to niebezpieczeństwo obrazuje system zaufania społecznego funkcjonujący w Chinach – ocenia dr Zbigniew Okoń, partner w kancelarii Maruta Wachta specjalizujący się w prawie nowych technologii.