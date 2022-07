Adwokat odwołał się od tego rozstrzygnięcia, ale NSA nie podzielił jego argumentacji. Wskazał, że w doktrynie prawa przyjmuje się, że jeśli strona jest zastępowana przez pełnomocnika, termin siedmiu dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu liczy się od daty, gdy ten dowiedział się o jego uchybieniu i mógł dokonać danej czynności procesowej. Przyczyna uchybienia terminu przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia skargi po zapoznaniu się z aktami sprawy, lecz nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o wyznaczeniu do reprezentowania w sprawie. NSA podkreślił, że ta koncepcja gwarantuje zarówno klientowi, jak i pełnomocnikowi czas niezbędny do sporządzenia i wniesienia środka zaskarżenia wraz z żądaniem przywrócenia terminu, a ponadto nie pozwala na nieograniczoną w czasie możliwość składania wniosków o przywracanie terminów.