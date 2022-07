Skargi do trybunału wniosły dwie grupy pochodzących z Czeczenii obywateli Rosji. W ich skład wchodziło sześć oraz siedem osób, w tym dzieci. W latach 2016–2017 cudzoziemcy wielokrotnie próbowali przekroczyć granicę polsko-białoruską. Odpowiednio 16 i ponad 30 razy zgłaszali na przejściu granicznym w Terespolu chęć dostania się do Polski. W postępowaniu przed trybunałem twierdzili, że podczas przesłuchań na granicy informowali polskich strażników, że obawiają się powrotu do Czeczenii, gdzie byli prześladowani przez służby bezpieczeństwa. W czasie niektórych rozmów ze strażnikami mieli też mieć ze sobą pisemne wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Zupełnie inną wersję zeznań składanych na granicy przedstawiała Straż Graniczna, z której notatek służbowych wynikało, że skarżący emigrowali z Rosji ze względów ekonomicznych, a w przypadku jednej osoby – z powodu strachu przed odpowiedzialnością karną za popełnione przestępstwo.