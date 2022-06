Jak wynika z odpowiedzi przedstawionej przez MS (zaktualizowana wersja projektu nie została jeszcze przedstawiona), sędziowie orzekający w sprawie opieki i kontaktów rodzica z dzieckiem zyskają precyzyjną podstawę prawną do tego, by uwzględniać w orzeczeniu potrzebę przebywania małoletniego z obojgiem rodziców. Oczywiście nadal będzie możliwe powierzenie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z opiekunów, jeżeli sąd uzna, że wymaga tego dobro małoletniego. Jeśli jednak tak drastyczne ograniczenie nie byłoby konieczne, w wydanym orzeczeniu będzie można określić, że po rozwodzie dziecko będzie przebywać z obojgiem rodziców naprzemiennie, w powtarzających się okresach (liczonych np. w tygodniach). Już teraz sędziowie często sięgali po takie rozwiązania, lecz była to kwestia praktyki, gdyż brakowało jednoznacznych przepisów umożliwiających wydanie tego typu rozstrzygnięcia.