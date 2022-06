Sprawa dotyczyła mężczyzny powołanego do odbycia krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych trwających niespełna dwa tygodnie.

Jegomość przejął się wezwaniem tak bardzo, że co prawda stawił się w wyznaczonej jednostce, ale był nietrzeźwy. I to w takim stopniu, że nie było mowy o tym, by mógł wykonywać jakiekolwiek ćwiczenia.