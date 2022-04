Zdaniem autora petycji proponowana nowelizacja pozwoliłaby skończyć z nierównym traktowaniem podmiotów, którym wyrok doręcza się z urzędu, i pozostałych, które muszą o to wnioskować. W praktyce bowiem doręczenie sentencji nie następuje w ciągu 14 dni – na pismo nieraz trzeba czekać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Tymczasem termin na złożenie wniosku o uzupełnienie wyroku liczy się od ogłoszenia rozstrzygnięcia. W ten sposób strony, które go nie wysłuchały, nie mają szans dopełnić formalności. W praktyce bowiem termin na to minie, zanim dowiedzą się, jaki wyrok zapadł i czy wymaga on uzupełnienia. Nie zawsze też nieobecność na ogłoszeniu wynika z niedbalstwa strony – często musi ona pokonać znaczne odległości, by dotrzeć do sądu – co wymaga czasu i pieniędzy. Nie można zatem wymagać od strony, by te koszty ponosiła tylko dlatego, że może się zdarzyć, iż wyrok będzie wymagał uzupełnienia. Ponadto nieobecność na ogłoszeniu wyroku może wynikać też z zaniedbań sądu, który nie powiadomi strony o terminie.