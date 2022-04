– Trudno mówić o niewspółmiernie surowej karze, gdy obwiniona jest odpowiedzialna za wydanie przez aptekę kilkudziesięciu tysięcy opakowań leku przez 10 miesięcy, co przekłada się na ponad 3,6 tys. opakowań miesięcznie. To niesamowite wręcz ilości, których – jak wykazano w postępowaniu – wydawano nawet w niedziele i święta. Chodzi tu przecież o leki , który nadużycie może mieć poważne konsekwencje zdrowotne, nie mówiąc już o potencjalnym ich wykorzystaniu do popełniania przestępstw. Biorąc to pod uwagę, należy wskazać wysoką szkodliwość społeczną czynu, którego dopuściła się obwiniona. Orzeczona przez sądy aptekarskie kara w istocie może być nawet uznana za dość łagodną, gdyż mieści się w dolnej granicy zagrożenia. Zawieszenie może bowiem być orzeczone na okres od trzech miesięcy do trzech lat – powiedział sędzia Marek Motuk.