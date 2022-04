Z punktu widzenia proceduralnego sprawa jest bardzo poważna, zgodnie bowiem z art. 510 kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu nieprocesowym zainteresowanym w sprawie jest każdy, kogo praw dotyczy wynik postępowania. Może on więc wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w II instancji, a gdy w sprawie weźmie udział, staje się uczestnikiem. Pozycja ta w postępowaniu jest istotna, uczestnik ma bowiem uprawnienia zbliżone do stron postępowania i powinien być też należycie reprezentowany.