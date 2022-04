Za każdy z tych czynów, po uzgodnieniu z obwinionym, rzecznik dyscyplinarny wniósł o karę w wysokości półtorakrotności pensji minimalnej (w każdym przypadku było to ok. 3 tys. zł). Wniosek w trybie konsensualnym został zatwierdzony przez sąd izbowy. Jednak radca wniósł od tego rozstrzygnięcia odwołanie, zarzucając mu rażącą niewspółmierność kary oraz błędy w ustaleniach faktycznych, m.in. poprzez niewzięcie pod uwagę, że klient zwolnił go z udziału w rozprawie apelacyjnej, a także z pisania odpowiedzi na apelację.