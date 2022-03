Projekt przewiduje przyznanie wielu uprawnień m.in. wierzycielom. Zyskają oni możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń czy składania uwag do planu przeprowadzenia operacji transgranicznej. Dodatkowo będą mieli prawo do wszczęcia postępowania przeciwko przekształconej spółce także w państwie członkowskim siedziby tej spółki, jednak tylko w ciągu dwóch lat od momentu przekształcenia. Dodatkową ochronę zyskają też wspólnicy mniejszościowi, akcjonariusze akcji niemych oraz ci wspólnicy, którzy bezprawnie nie zostaliby dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu wspólników czy walnym zgromadzeniu. W odrębnej ustawie uregulowane zostaną także dodatkowe prawa pracowników biorących udział w procesie przekształcenia. Przepisy nowelizacji mają też przewidywać takie regulacje, które zapobiegną przekształceniom dokonywanym w celu obejścia prawa lub prowadzącym do jego nadużywania.