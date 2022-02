Właścicielka psa oddała go na zabieg do gabinetu weterynaryjnego. Choć z uzasadnienia wyroku nie wynika to wprost, coś musiało pójść nie tak, bo kobieta zamierza wytoczyć sprawę o odszkodowanie. W tym celu zażądała nagrań z monitoringu, na których zarejestrowano pobyt jej zwierzęcia. Otrzymała je, ale na fragmentach z sali operacyjnej usunięto dźwięk. Właścicielka psa zwróciła się o uzupełnienie nagrań, jednak klinika weterynaryjna odmówiła. Uzasadniła to tym, że na nagraniach zarejestrowano prywatne rozmowy pracowników.