Co więcej, jest ona zobowiązana wziąć udział w procedurze konkursowej, która ma na celu wyłonienie najlepszych kandydatów na to stanowisko. Zdaniem prof. Marcina Wiącka, jeśli weźmie się to wszystko pod uwagę, to należy stwierdzić, że wymóg wieku nie jest środkiem proporcjonalnym ani nie został właściwie uzasadniony.