Przypomnijmy, że nowa instytucja alimentów natychmiastowych ma w założeniu umożliwiać szybsze uzyskanie świadczenia i uprościć całą procedurę. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie proponuje, by do kodeksu postępowania cywilnego wprowadzić przepisy szczegółowo regulujące postępowanie nakazowe w tego typu sprawach. Przede wszystkim powód (lub jego przedstawiciel, a więc np. rodzic lub opiekun prawny małoletniego dziecka) będzie musiał złożyć – obok pozwu – oświadczenie o istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia. Co ważne, za podanie nieprawdziwych informacji sąd będzie mógł zastosować przepisy nakładające odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia. Obecnie kodeks karny za tego typu przewinienie przewiduje karę pozbawienia wolności (co do zasady od 6 miesięcy do nawet 8 lat).