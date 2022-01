Uchwała jest co prawda kontrowersyjna, ale nawet wśród pracowników prokuratury i resortu sprawiedliwości są tacy, którzy nie odmawiają jej racji. – Można się zastanawiać, na ile zasadne było uznanie, że środki na rachunku nie są rzeczą, skoro w prawie materialnym mamy art. 115 par. 9 k.k., który wyraźnie stanowi, że rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także środek pieniężny zapisany na rachunku. Jednak SN słusznie wskazał, że w praktyce celem prokuratury nie jest uzyskanie żadnych dowodów rzeczowych, tylko zajęcie środków, więc jest to trochę naciągane. Z punktu widzenia prawa nadal jest to przecież osoba niewinna, skoro nawet nie ma postawionych zarzutów. Ale jeśli potencjalny sprawca uciekł za granicę i nie można mu ich nawet postawić, to przynajmniej można zablokować mu pieniądze na koncie. Tyle że po uchwale zrobił się problem, bo takich spraw jest wcale niemało i trzeba było szybko to naprawić – słyszymy nieoficjalnie.