Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił apelację, uznając ją za oczywiście bezzasadną. Uzasadniając swoją decyzję, przytoczył orzeczenia i poglądy doktryny na temat instytucji obrony koniecznej. Przypominał m.in., że napadnięty ma prawo do obrony skutecznej i to napastnika obciąża ryzyko szkodliwych następstw, także wtedy gdy atakuje gołymi rękami. Dlatego też nie można zaatakowanemu stawiać wymagań co do sposobu obrony czy doboru narzędzi, oczywiście jeśli mieszczą się one w granicach konieczności. „Działający w obronie koniecznej może użyć takich środków, jakie uważa w konkretnych okolicznościach za niezbędne do odparcia zamachu, co oznacza, że mogą to być również przedmioty niebezpieczne bądź nóż” – podkreślono w uzasadnieniu wyroku, które niedawno zostało opublikowane.