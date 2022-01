J. Lee poskarżył się do ETPC , wskazując na naruszenie art. 8 (prawo do prywatności), 9, 10 i 14. W decyzji z 6 stycznia 2021 r. trybunał wskazał, że aby skarga była dopuszczalna, argumenty konwencji muszą zostać w sposób wyraźny lub merytoryczny podniesione przed władzami krajowymi. Skarżący zaś nie powołał się na swoje prawa wynikające z konwencji w żadnym momencie postępowania krajowego. Opierając się wyłącznie na prawie krajowym, skarżący pozbawił tamtejsze sądy możliwości odniesienia się do kwestii związanych z konwencją. Zamiast tego zwrócił się do trybunału. Ponieważ nie wyczerpał on krajowych środków odwoławczych, strasburscy sędziowie uznali skargę za niedopuszczalną.