Do sądu wykonującego ENA należy ustalenie, czy na jej prawo do rzetelnego procesu „może wywrzeć wpływ ingerencja władzy wykonawczej we właściwe sądy , biorąc pod uwagę ewentualny brak jakiegokolwiek skutecznego środka prawnego umożliwiającego zakwestionowanie nieprawidłowego powołania sędziego lub sędziów, którzy zajmowali się lub są właściwi do zajmowania się sprawą tej osoby, a także orzecznictwo konstytucyjne, które – podważając pierwszeństwo prawa Unii – nie pozwala zaradzić temu brakowi”.