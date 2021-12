Sprawa ma swój początek w październiku zeszłego roku, kiedy to pewne małżeństwo zwróciło się do prokuratora generalnego o wniesienie skarg nadzwyczajnych od dwóch prawomocnych wyroków – Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz SA we Wrocławiu. Zajmujący się tymi sprawami prokurator A.Ł. nie dopatrzył się jednak podstaw do wniesienia skarg, w związku z czym postanowił pozostawić wnioski małżonków bez dalszego biegu. Ta decyzja została zaskarżona przez pełnomocnika wnioskujących, lecz zastępca dyrektora departamentu postępowania sądowego uznał skargę za niezasadną. W efekcie sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarżący bowiem uznali, że odpowiedzi udzielone im przez departament są decyzjami administracyjnymi wydanymi z naruszeniem prawa