W motywie 2 rozporządzenia UE daje wyraz zaangażowaniu na rzecz utrzymania w mocy surowych wymogów prawnych w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, a także na rzecz usprawnienia wymiany istotnych informacji i zwiększenia przejrzystości. Wskazany motyw stanowi również, że w odniesieniu do produktów służących do cyberinwigilacji właściwe organy państw członkowskich powinny wziąć pod uwagę ryzyko ich wykorzystania do celów represji wewnętrznych lub poważnych naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Motyw 30 wskazuje z kolej, że aby doprowadzić do jednolitego i konsekwentnego stosowania kontroli w całej UE, właściwe jest rozszerzenie zakresu konsultacji i wymiany informacji między państwami członkowskimi i KE oraz wprowadzenie narzędzi wspierających rozwój wspólnej sieci kontroli wywozu w całej UE, takich jak elektroniczne procedury udzielania zezwoleń, grupy ekspertów technicznych oraz utworzenie mechanizmu koordynacji egzekwowania prawa. Szczególnie istotne jest zapewnienie, by Grupa Koordynacyjna ds. Produktów Podwójnego Zastosowania oraz grupy ekspertów technicznych konsultowały się w stosownych przypadkach z eksporterami, pośrednikami, dostawcami pomocy technicznej i innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, których dotyczy rozporządzenie, w tym z organizacjami branżowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.