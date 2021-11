To tylko niektóre z objawów wypalenia zawodowego. Można do nich zaliczyć także poczucie wyczerpania, zwiększony dystans do swojej pracy (a nawet cynizm) i brak satysfakcji z jej wykonywania oraz poczucia sprawczości. Stres popycha ludzi do zachowań kompulsywnych i sięgania po używki w celu zmniejszenia napięcia. Może też powodować zaburzenia zdrowia seksualnego. Pojawiają się też problemy z organizacją własnego czasu oraz większa skłonność do brania zwolnień lekarskich.

Specjalistka przypomina też, że przyczyn wypalenia zawodowego nie można ograniczać to samej pracy. Mogą one wynikać z cech osobowościowych czy sytuacji rodzinnej. Wpływa na to także sytuacja polityczna czy – ostatnio – pandemia i związane z nią ograniczenia. Ze swoich zajęć z aplikantami Krystyna Panas wnioskuje też, że już na tym wczesnym etapie prawnicy mają problem z mówieniem o swoich emocjach. Starają się ich nie okazywać w kontakcie z klientem, zakładając przy tym różne maski. W zawodach prawniczych wypalenie zawodowe może być też związane z płcią i odmiennym traktowaniem kobiet

Agnieszka Permoda-Pachuta – dr hab. n. med., psychiatra, kierownik Pracowni Neuropsychiatrii Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu – wśród przyczyn wypalenia zawodowego wskazuje natomiast niskie wynagrodzenie, przeciążenie pracą i częste nadgodziny. Stres ma działanie długoterminowe i po dłuższym czasie powoduje pogorszenie koncentracji, mniejszą efektywność, problemy ze snem, bóle głowy, brzucha, napięcia miejscowe. Ekspertka zwróciła też uwagę, że osoby borykające się z tym problemem nie wiedzą, gdzie szukać pomocy. Zgłaszać się do psychologa czy do psychiatry? Do tego psychiatria jest bardziej względna niż inne działy medycyny, gdyż nie posługuje się aż tak ścisłymi badaniami. Na przykład wypalenie zawodowe określa się na podstawie specjalnego kwestionariusza, który mierzy subiektywną ocenę badanego. Bardzo łatwo więc można zarówno uznać siebie samego za wypalonego zawodowo, jak i zlekceważyć objawy i uznać, że to przejawy prokrastynacji, i oskarżyć się o szukanie wymówek. Zwłaszcza że starsi prawnicy często twierdzą, że „za ich czasów wypalenia zawodowego nie było”.

Pomocnym narzędziem mogą być także superwizje dla adwokatów, podobne do tych, z których korzystają psychoterapeuci. Ważne jest jednak, by były to osoby nieznane, najlepiej z innych miejscowości. Pozwoli to przełamać lęk przed przyznaniem się do słabości. Według adw. dr Anny Mazurczak jest to narzędzie, które pozwala uniknąć wypalenia zawodowego. Podkreśla ona, że adwokatom trudno brać zwolnienia zdrowotne, zwłaszcza gdy prowadzą jednoosobowe kancelarie. Podobnie z odcięciem się od telefonu i maila – co utrudnia spędzanie czasu samemu i odpoczynek od pracy. Jej samej superwizja pozwoliła jednak poradzić sobie z poczuciem zbyt dużej presji i odpowiedzialności za losy klientów. Obsługiwała bowiem uchodźców, co wiązało się ze słuchaniem relacji z ich trudnych przeżyć (tortur, poniżania). Nie wolno jednak mylić superwizji z konsultacją z innym prawnikiem – nie można mówić o klientach, lecz o swoich doświadczeniach i problemach. Psychologowie ją prowadzący nie są bowiem związani tajemnicą adwokacką.