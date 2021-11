Remedium ma być powołanie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (na wzór Biura Spraw Wewnętrznych Policji i analogicznej jednostki funkcjonującej w Straży Granicznej). Do zadań IWSW będzie należało rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw popełnionych przez osadzonych lub tymczasowo aresztowanych, a także przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz zapobieganie im. Funkcjonariusze IWSW otrzymają uprawnienia nieprzysługujące pozostałym więziennikom, np. do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych. Będą mieli prawo do legitymowania osób, dokonywania sprawdzenia prewencyjnego, ujęcia osoby w celu niezwłocznego przekazania jej policji lub innym właściwym organom. Będą mieli także szersze uprawnienia w zakresie użycia broni palnej, a także uprawnienia do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych obejmujących m.in. korzystanie z osobowych źródeł informacji, możliwość pozyskiwania informacji uzyskanych w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych od innych służb, możliwość posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi, retencję metadanych. Projekt zmian w ustawie o służbie więziennej trafił właśnie do uzgodnień i konsultacji.