W późniejszym procesie okazało się, że wszystkie opisane przez byłego prezesa zdarzenia były prawdziwe. Mimo to nowy zarząd spółki komunalnej zażądał opublikowania sprostowania. W jego treści aktualny wiceprezes zarządu pisał, że informacje zawarte w artykule są nieprawdziwe, gdyż: „z dokumentacji spółki jednoznacznie wynika, że uzyskał on ofertę na 1,4 mln zł, obejmującą zewnętrzny, bankowy nadzór inwestorski, który – zgodnie z warunkami emisji – może być i decyzją obecnego zarządu będzie wykonywany przez osoby zatrudnione w spółce za kwotę wielokrotnie niższą”.

Redaktor naczelny portalu odmówił publikacji sprostowania na podstawie art. 31a ust. 1 Prawa prasowego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914). Stanowi on, że należy opublikować bezpłatnie (na wniosek zainteresowanej osoby lub jednostki) rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Redaktor stwierdził jednak, że wszystkie informacje podawane w spornym artykule były prawdziwe, nie można więc uznać ich za nieścisłe. Dlatego nie ma powodu do ich prostowania.

– Sprostowanie jest wypowiedzią osoby odnoszącej się do treści publikacji, która jej dotyczy. Jest to wypowiedź, w której osoba ta twierdzi, że w jej ocenie podane fakty są nieprawdziwe lub nieścisłe. Nie jest to replika, która ma za zadanie prostować nieścisłości lub nieprawdy zawarte w publikacji. Tym samym niedopuszczalna jest odmowa publikacji sprostowania uzasadniona tym, że sporny materiał jest zgodny z prawdą, rzetelnie i starannie napisany. Te przesłanki nie stanowią dziś negatywnej przesłanki do publikacji sprostowań – powiedziała sędzia Anna Owczarek.