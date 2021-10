Mam nadzieję. W momencie gdy ograniczane są nasze podstawowe prawa i wolności, trzeba przede wszystkim działać. W środowisku ławników mamy do czynienia z rzadką sytuacją, kiedy w zasadzie wszyscy mówią jednym głosem. To obrazuje skalę problemu. Tym bardziej że same sądy nie podchodzą do tej sprawy jednolicie. Docierają do mnie sygnały, że w niektórych z nich prezesi wychodzą z założenia, że zmiany są w oczywisty sposób niekonstytucyjne, i nie odsuwają ławników od orzekania. Mamy więc do czynienia z całkowitą aberracją. W jednych sądach ławników w składach orzeczniczych nie ma, a w innych funkcjonują w dalszym ciągu. Taki stan rzeczy nie powinien się utrzymywać, mam więc nadzieję, że TK zajmie się sprawą, bo nie da się przed nią uciec. Nawet jeśli nasza skarga z jakichś przyczyn nie zostałaby uwzględniona, to sądy powszechne już deklarują, że będą zwracały się z pytaniami prawnymi do TK.

Tak, to już się dzieje. Przykład sądów, o których wspominałem, wskazuje także, że nawet gdybyśmy bardzo chcieli, tym przepisom nie da się nadać wykładni zgodnej z konstytucją. Ale problem polega na tym, że to oddolne inicjatywy, które możemy policzyć na palcach jednej ręki, a powinniśmy mieć jednolite poglądy na fundamentalne kwestie. Nie możemy się zgodzić na sytuację, w której w jednym mieście, tam, gdzie mamy odważnego prezesa sądu, obywatele mają prawa gwarantowane przez konstytucję, a w innym ich udział w wymiarze sprawiedliwości jest marginalny lub nie ma go wcale. Przecież wszystkich obowiązują te same przepisy. Oddolne inicjatywy, choć odważne, niczego nie zmienią, jeśli nie pójdzie za nimi szeroka, ogólnopolska dyskusja o tym, że z tych przepisów należałoby się wycofać. Sam TK wyraźnie zresztą stwierdzał w przeszłości, że udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości nie można sprowadzać do rozmiaru symbolicznego lub całkowicie ich go pozbawić. Biorąc pod uwagę to wcześniejsze, trafne orzecznictwo, życzyłbym sobie, by stanął po raz kolejny na straży tych samych wartości, których już bronił.

Zdecydowanie, tego nie da się obronić. Choć pojawia się też pytanie, czyją wolę w gruncie rzeczy realizowano, wprowadzając te zmiany. Przecież nie społeczeństwa. Zresztą swoje obawy co do zmian wyrażały najważniejsze organy, m.in. Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa czy I prezes Sądu Najwyższego. Wszystkie te opinie zignorowano. Trudno też mówić o zagrożeniu epidemicznym, skoro większość ławników i sędziów jest już zaszczepiona, a pandemia trwa już półtora roku. Mamy zresztą szerokie możliwości, by przeprowadzać rozprawy online. Jeśli naprawdę istniałoby ryzyko zakażeń, to wystarczyłoby poszerzyć zakres spraw, które można rozpatrywać zdalnie. Przecież wszystkie strony podczas rozprawy mogą stanowić dla siebie wzajemnie zagrożenie.

Moim zdaniem tak. Już w tym momencie wielu pełnomocników stron wyraża zastrzeżenia co do prawidłowości obsady składu sądu. I by chronić swoich klientów przed wyrokiem, który w przyszłości może zostać z tego powodu uchylony, składają wnioski o zawieszenie postępowań do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TK. Jeszcze zanim skarga została formalnie złożona, ławnicy byli proszeni o podanie sygnatury sprawy, na którą można by się powołać. I to jest kolejny argument za tym, by problemem zająć się szybko. Im dłużej będziemy pozostawać w stanie zawieszenia, bez fundamentalnych odpowiedzi, tym więcej będzie spraw, które mogą być w następstwie wyroku TK uchylone. A gdyby rzeczywiście do tego doszło, to staniemy z kolei przed pytaniem, w jaki sposób budować zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości i do własnego ustawodawcy, jeśli doprowadził do sytuacji, w której dziesiątki spraw trzeba by zrewidować. Dlatego mamy nadzieję, że TK nie uchyli się od podjęcia tematu z przyczyn formalnych.