A to oznacza, że egzaminy poszły zdającym znacznie lepiej niż w zeszłym roku, kiedy to odsetek ten wyniósł 51,3 proc. W przypadku aplikacji radcowskiej zdało 1815 z 3074 osób, czyli 59 proc. (w zeszłym roku było to 49,2 proc.). Największy wzrost zdawalności (z 34,7 proc. do 60,7 proc.) nastąpił wśród kandydatów na aplikację notarialną. Spadek zanotowano natomiast wśród przyszłych komorników – zdało 114 ze 176 przystępujących, czyli 64,8 proc. Tymczasem w zeszłym roku odsetek ten wyniósł aż 20 pkt proc. więcej.