– Znaczny odstęp pomiędzy górną granicą terminowej kary pozbawienia wolności a karą 25 lat pozbawienia wolności może niekiedy prowadzić do wymierzenia przez sąd kary nieadekwatnej do stopnia społecznej szkodliwości czynu i winy spraw, tj. zbyt łagodnej lub zbyt surowej – czytamy w uzasadnieniu projektu. Likwidacja odrębnej kary 25 lat pozbawienia wolności i podniesienie górnej granicy kary terminowej do 30 lat da sędziom większą swobodę.

Oprócz tego minimalna kara za zabójstwo wzrośnie z ośmiu do 10 lat, a w typach kwalifikowanych z 12 do 15 lat. Pojawi się też nowe przestępstwo w postaci przyjęcia zlecenia zabójstwa zagrożone karą od dwóch do 15 lat. Z kolei w przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu projekt przewiduje podniesienie górnej granicy kary z 15 do 20 lat.

Surowiej będą traktowane pobicia i udział w bójce. I tak w typie podstawowym przestępstwo z art. 158 będzie zagrożone karą między 3 a 5 latami więzienia, gdy skutkiem będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu maksymalnie będzie można orzec 10 lat (dziś 8), a w przypadku śmierci ofiary – 15 lat (obecnie do 10). Projekt wprowadza też wielokrotnie zapowiadane przez ministra sprawiedliwości zaostrzenie sankcji za przestępstwa seksualne. Górna kara za zgwałcenie wzrośnie z 12 do 15 lat w typie podstawowym i z 15 do 20 w typie kwalifikowanym. Natomiast zgodnie z dodawanym art. 197 par. 5 sprawcy grozić będzie od ośmiu lat do dożywotniego pozbawienia wolności.

– Ciągłe obniżanie wieku odpowiedzialności karnej w reakcji na jednostkowe wydarzenia jest drogą donikąd, bo zawsze będzie jakiś sprawca, któremu zabraknie kilka dni czy tygodni do ustalonego w ustawie limitu wieku. Tak się nie powinno tworzyć prawa – mówi mec. Marcin Wolny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Minimalny wiek odpowiedzialności karnej to jest coś, co powinno być ustalane przy współpracy z ekspertami z zakresu psychologii, pedagogiki i resocjalizacji. Każda taka zmiana powinna być podparta dowodami naukowymi odnoszącymi się do zdolności dzieci do ponoszenia odpowiedzialności karnej. Na kwestie te zwraca uwagę również Komitet Praw Dziecka. Dodatkowo wskazuje on państwom, w których granica ta jest wyższa niż 14 lat, że nie powinny one pod żadnym pozorem rezygnować z ustalonego przez siebie standardu i ułatwiać pociąganie dzieci do odpowiedzialności karnej – dodaje mec. Wolny.