Sąd nie miał wątpliwości, że ojciec powinien dokładać się do kosztów utrzymania córki. Zakwestionował jednak wysokość świadczeń. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice powinni utrzymywać dziecko tak długo, dopóki samo nie będzie mogło zaspokajać podstawowych potrzeb życiowych (nie jest to jednoznacznie z osiągnięciem przez niego pełnoletności). Wysokość alimentów powinna być jednak dostosowana do możliwości zarobkowych rodzica. Sąd bada więc każdą taka sprawę indywidualnie. W tym przypadku oszacował, że wydatki na podstawowe artykuły to 500–800 zł miesięcznie, a reszta kosztów została zdecydowanie zawyżona. Sąd nie zgodził się z tym, że dziecko musi korzystać z prywatnej opieki lekarskiej, a ojciec powinien dokładać się do kosztów wizyt i płatnej rehabilitacji. Stwierdził, że skoro dziewczynka nie cierpi na żadne specyficzne schorzenia, które nie pozwalałyby na korzystanie z publicznej służby zdrowia , to „powinna w większym zakresie korzystać ze świadczeń refundowanych, gdyż kolejki do specjalistów w przypadku dzieci i młodzieży są zdecydowanie krótsze niż w przypadku dorosłych”. Sąd ostatecznie uznał, że alimenty w wysokości 600 zł miesięcznie pozwolą na zaspokojenie niezbędnych wydatków. Wyrok jest prawomocny.