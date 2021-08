RPO uważa też, że sąd nie powinien oddalić wniosku o wyznaczenie innego pełnomocnika, który jest już na miejscu lub może dotrzeć w krótkim czasie – nie godzi to bowiem w szybkość postępowania. Kodeks postępowania karnego zakłada, że „niestawiennictwo obrońcy nie tamuje przesłuchania”. Organ musi więc wezwać obrońcę, ale nie ma określonego czasu, przez jaki powinien poczekać z czynnościami na jego przybycie. Żaden przepis nie wskazuje też terminu na rozpoznanie wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu, stwierdzając jedynie, że ma to nastąpić „niezwłocznie”. Do czasu rozpoznania tego wniosku można jednak przesłuchiwać podejrzanego i przeprowadzać inne czynności dowodowe, co zdaniem RPO powinno zostać zakazane.