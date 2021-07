Prof. Marcin Wiącek nowym RPO. Za jego kandydaturą głosowało: 93 senatorów, 5 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.

Nikt nie był przeciw

W głosowaniu wzięło udział 98 senatorów. 93 senatorów poparło powołanie Marcina Wiącka na Rzecznika Praw Obywatelskich; nikt nie był przeciw; pięcioro senatorów wstrzymało się od głosu - z klubu PiS: Jan Maria Jackowski, Andrzej Pająk i Jarosław Rusiecki; Aleksander Pociej z KO oraz Lidia Staroń z Koła Senatorów Niezależnych.

Kandydaturę Wiącka zgłosiły wspólnie klub PiS i kluby opozycyjne: PSL-Koalicja Polska, UED, Konserwatyści oraz Lewica, a także koło Polska 2050 oraz Polskie Sprawy. Sejm wybrał go na nowego RPO na początku lipca.

"Będę pomagał każdemu obywatelowi"

Wiącek po głosowaniu w Senacie wyraził uznanie dla wszystkich parlamentarzystów, "którym udało się wznieść ponad podziały i wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich". "Jestem dumny osobiście z tego, że to porozumienie skoncentrowało się wokół mojej osoby" - podkreślił profesor.

"To dla mnie ogromny zaszczyt" - powiedział Marcin Wiącek.

To zaszczyt, że poparli państwo moją kandydaturę i traktuję to jako zobowiązanie. Moim credo przez najbliższe 5 lat będzie ochrona godności każdego człowieka, każdej osoby, która przyjdzie do biura RPO z prośbą o pomoc

- dodał nowy RPO.

Wiącek zapowiedział, że jako RPO w pierwszej kolejności będzie chciał spotkać się z Komendantem Głównym Policji ws. "zwiększenia wrażliwości funkcjonariuszy, którzy mają kontakt z osobami zatrzymywanymi".

"Chciałbym również przygotować raport dot. problemów, jakie obnażyła pandemia koronawirusa. Pragnę również spotkać się z organizacjami społecznymi, które zajmują się ochroną praw osób najbardziej wykluczonych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób dotkniętych kryzysem bezdomności i stworzyć katalog problemów, które mógłbym przy pomocy współpracowników z Biura RPO rozwiązać" - powiedział Wiącek.

"Gratulacje dla prof. Marcina Wiącka z okazji wyboru na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (VIII kadencji). Życzę powodzenia w realizacji zaszczytnej misji służenia obywatelom i wszystkim innym osobom, których prawa i wolności mogą być naruszane" - napisał na Twitterze Adam Bodnar.

TK vs. TSUE

„Trzeba podjąć pilne kroki i wykonać wyrok TSUE z 15 lipca. Do czasu rozwiązania problemu, uważam że Izba Dyscyplinarna powinna zawiesić swoją działalność” – powiedział Marcin Wiącek.

W ubiegłą środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis traktatu unijnego, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania środków tymczasowych ws. sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. W uzasadnieniu wyroku TK wskazano, że Unia Europejska nie może zastępować państw członkowskich w tworzeniu regulacji dotyczących ustroju sądów i gwarancji niezawisłości sędziów.

Na kilkadziesiąt minut przed wyrokiem TK w środę TSUE - uwzględniając wnioski Komisji Europejskiej - wydał kolejne postanowienie zabezpieczające o środkach tymczasowych ws. polskiego wymiaru sprawiedliwości. Unijny trybunał zobowiązał Polskę do "natychmiastowego zawieszenia" stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN. Oznacza to, że Polska ma zawiesić działalność Izby Dyscyplinarnej także m.in. w sprawach immunitetów sędziowskich.

W czwartek TSUE orzekł z kolei o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Według TSUE proces powoływania sędziów SN, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (Krajowej Rady Sądownictwa), "którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości".

Wybór RPO

Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje marszałkowi Sejmu oraz grupie co najmniej 35 posłów. Wiącek zastąpi na stanowisku RPO Adama Bodnara, którego ustawowa kadencja upłynęła we wrześniu ubiegłego roku. Z uwagi na brak wyboru następcy Bodnar pozostawał na stanowisku do zeszłego czwartku.

Marcin Wiącek jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem habilitowanym nauk prawnych i kierownikiem Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji UW. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.