Sędziowie pokoju zarabialiby co do zasady tyle samo, co sędziowie sądów rejonowych, mogliby korzystać także z pomocy asystentów. W projekcie szczegółowo określono też zakres właściwych dla nich spraw. Sędziowie pokoju mogliby rozstrzygać m.in. wybrane sprawy z zakresu prawa cywilnego, jeśli wartość sporu nie przekracza 10 tys. zł, spory z powództwa najemcy mieszkania przeciwko wynajmującemu, o immisje, naruszenie posiadania oraz dotyczących ochrony własności. W zakresie ich działalności znalazłyby się też sprawy karne. Jest jednak warunek: obejmowałyby jedynie te czyny zabronione, które są zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Jeśli sprawa okazałaby się zbyt skomplikowana, zawsze istniałaby możliwość przekazania jej do rozpoznania w sądzie rejonowym.