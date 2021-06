Zwykle prowadzą tzw. kancelarie odszkodowawcze czy „biura prawne”. A w naszej ocenie posługiwanie się terminem „kancelaria” może wprowadzać w błąd co do tego, kto będzie udzielał pomocy, jaką ma wiedzę i uprawnienia, jaką ponosi odpowiedzialność. W skrajnych przypadkach może być nawet tak, że świadczyć pomoc prawną będzie osoba uprzednio karana. A klient nie ma właściwie żadnych możliwości, by to zweryfikować.