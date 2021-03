– Z tego co wiem, żaden z nich nie pozwala sprawdzić, czy adresat odczytał wysłane do niego pismo. Nie generują także żadnych urzędowych poświadczeń odbioru. Zresztą same regulaminy tych serwisów zakładają, że założenie w nich konta jest dobrowolne, a warunkiem koniecznym do skorzystania z portalu jest akceptacja regulaminu. Jak ministerstwo zamierza zweryfikować, czy każdy adwokat ma takie konto? – pyta mec. Goliński.